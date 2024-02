Für das BG Klinikum Hamburg ist Zuwanderung „alternativlos“, vor allem in der Pflege. Wie Kräfte aus dem Ausland gewonnen werden.

Um zu bestehen, müssen Krankenhäuser neue Wege gehen. Manchmal auch über Mexiko. So ist es zumindest am BG Klinikum Hamburg in Bergedorf. Die Integrationsbeauftragte Marylin Vargas und Pflegedirektor Torsten Weiner waren im vergangenen Jahr auf Dienstreise in vier mexikanischen Städten. Ihre Mission: neue Mitarbeiter zu gewinnen. Ob sie erfolgreich waren, wie das Rekrutieren von Fachkräften aus dem Ausland abläuft und was man tun muss, damit die Integration vor Ort funktioniert, erzählen die beiden im Podcast „Hamburger Klinikhelden“ des Abendblatts. (www.abendblatt.de/podcast).