Heute geht es um 215 Millionen Euro, die für die Förderung von rund 45.000 Schülerinnen und Schüler in Hamburg zusätzlich ausgegeben werden sollen. Weitere Themen: Schon wieder gibt es in der Immobilienwirtschaft eine Insolvenz, der nächste Warnstreik steht auch an – und die Köhlbrandbrücke soll erhalten bleiben.