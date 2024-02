Ohne sie läuft es nicht, denn sie tragen uns durchs Leben. „Trotzdem mögen ganz viele Menschen ihre eigenen Füße überhaupt nicht“, sagt Cornelia Popp. Seit Mai 2023 ist die gebürtige Schwäbin, die viele Jahre in den USA gelebt und gearbeitet hat, als Podologin am Facharztzentrum Kampnagel tätig, das zu Asklepios gehört. Sie gibt Tipps, wie man seine Füße am besten pflegt, worauf man beim Schuhkauf achten sollte und sagt, welche Krankheitsbilder sie am häufigsten behandelt.