Einmal die Woche spielen Hamburgs Kunsthallen-Direktor Alexander Klar und Abendblatt-Chefredakteur Lars Haider „Ich sehe was, was du nicht siehst“ – und zwar mit einem Kunstwerk. Heute geht es um das Bild „Ossian am Ufer der Lora beschwört die Geister beim Klang der Harfe“ von François Gérard aus dem Jahr 1811 und auch um die Frage, wie aus Kunst Wirklichkeit wird.