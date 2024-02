Ein Gespräch mit Dorit von der Osten, die das luxuriöse Gesundheitsresort in List führt, über Fasten, internationale Gäste und ihre Leidenschaft für Musik.

Dorit von der Osten hat schon viel von der Welt gesehen. Bevor die Hotelfachfrau 2020 beruflich bedingt nach Sylt wechselte, verzeichnete die 49-Jährige berufliche Stationen in Luxushotels im Emirat Ajman, in Dubai und im Königreich Bahrain. Zuletzt führte die Niedersächsin ein nobles Boutique Hotel in Dresden. Jetzt widmet sich von der Osten voller Elan dem Lanserhof und hat Geschmack an dem Inselleben gefunden.

https://www.abendblatt.de/podcast/sylt/