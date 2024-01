Außerdem: Demonstrationen und Streiks in Deutschland, Flugzeug-Absturz über Russland, Situation in Jemen und Oscar-Kandidaten.

Moin, hallo und herzlich Willkommen.

Heute ist Freitag, der 26. Januar 2024.

Das sind die Nachrichten der Woche.

Wir beginnen mit Nachrichten aus Deutschland:

In dieser Woche gab es noch mehr Demonstrationen gegen Rechts-Extremismus in Deutschland.

Rechts-Extremismus ist eine politische Meinung.

Viele rechts-extreme Menschen denken:

Dass Menschen aus anderen Ländern nicht nach Deutschland kommen dürfen.

Lokführer fahren Züge.

In Deutschland streiken die Lokführer gerade für 6 Tage.

Das heißt, sie arbeiten nicht.

Weil sie mehr Geld und bessere Bedingungen für ihre Arbeit wollen.

Der Streik startete am Mittwoch.

Er endet am Montag um 18 Uhr.

Es ist der längste Streik bei der Bahn überhaupt.

Tausende Züge im ganzen Land fahren nicht.

Die Lokführer streiken, weil sie sich nicht mit der Deutschen Bahn einigen können.

Die Lokführer wollen mehr Geld und weniger Arbeits-Stunden in der Woche.

Angebote der Deutschen Bahn wollen die Lokführer bisher nicht akzeptieren.

Seit 10. Januar findet die Handball-Europa-Meisterschaft in Deutschland statt.

Die deutsche Mannschaft ist schon im Halb-Finale.

Die deutsche Mannschaft spielt am Freitag, 26. Januar, gegen Dänemark.

Das Final-Spiel ist am 28. Januar.

Und jetzt: Die Nachrichten aus der ganzen Welt:

Am Mittwoch stürzte ein Militär-Flugzeug über Russland ab.

In dem Flugzeug waren wahrscheinlich 65 gefangene Menschen aus der Ukraine.

Russland sagt: Die Ukraine hat das Flugzeug abgeschossen.

Die Ukraine sagt: Das stimmt nicht.

Russland macht wieder starke Angriffe auf die Ukraine.

Mit Drohnen und Raketen.

Dabei sterben viele Zivilisten.

Zivilisten sind Menschen, die keine Soldaten sind.

Deutschland will der Ukraine bald zum ersten Mal Militär-Hubschrauber schicken.

In Jemen leiden 21 Millionen Menschen an Hunger.

Sie haben nicht genug zu essen.

Der Krieg zwischen Israel und der Terror-Gruppe Hamas macht die Situation noch schlimmer.

In Jemen ist Bürger-Krieg.

Teile des Landes sind unter der Kontrolle der Huthi-Gruppe.

Die Menschen in den Huthi-Gebieten haben besonders viele Probleme.

Die USA und Großbritannien machen Angriffe auf die Huthi.

Weil die Huthi Angriffe auf Schiffe im Roten Meer machten.

Die Europäische Union will jetzt auch einen Militär-Einsatz in Jemen machen.

Die Europäische Union will die Schiffe im Roten Meer besser gegen Angriffe von Huthi schützen.

Ron DeSantis ist in der Partei der Republikaner in den USA.

Er ist der Chef vom Bundes-Staat Florida.

Er will nicht mehr bei den Wahlen zum US-Präsidenten im November 2024 mitmachen.

Das sagte DeSantis in dieser Woche.

Er unterstützt jetzt Donald Trump.

Donald Trump ist auch in der Partei der Republikaner.

Trump war schon einmal Präsident der USA.

Von 2017 bis 2021.

Jetzt will Trump wieder Präsident werden.

Es gibt nur noch eine Politikerin von der Partei Republikaner, die auch Präsidentin der USA werden will.

Ihr Name ist Nikki Haley.

Im Bundes-Staat New Hampshire konnte Donald Trump in dieser Woche die Vor-Wahl gegen Nikki Haley gewinnen.

Die Oscars sind die bekanntesten Film-Preise der Welt.

Die Kandidaten für die Preise stehen jetzt fest.

Eine Chance auf einen Oscar hat die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller.

Sie spielte im Film "Anatomy of a Fall" von der Regisseurin Justine Triet.

Der deutsche Regisseur Wim Wenders ist auch Oscar-Kandidat, mit seinem Film "Perfect Days".

Und der deutsche Regisseur Ilker Catak ist Oscar-Kandidat mit seinem Film "Das Lehrerzimmer".

Die Preise gibt es am 10. März in Los Angeles in den USA.

Und zum Schluss: Die gute Nachricht der Woche:

Das Deutschland-Ticket kostet weiterhin 49 Euro im Monat.

Diese Entscheidung trafen die Verkehrs-Minister Deutschlands in dieser Woche.

Im ganzen Jahr 2024 soll das Ticket 49 Euro kosten.

Es wird bis 2025 nicht teurer.