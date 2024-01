Kann Olaf Scholz Selbstkritik? Von Doppelwumms bis You’ll Never Walk Alone Von „Yes we can“ bis zu „Die Rente ist sicher“

Warum es so wichtig ist, öfter mal „Ich will“ zu sagen Warum Radikalität manchmal gut für uns ist Warum nach einer Trennung Selbstmitleid nicht weiterhilft

beckerammorgen@Abendblatt.de