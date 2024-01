Im Agaplesion Bethesda Krankenhaus Bergedorf betreut Dr. Maike Kalb-Rottmann Patientinnen mit Inkontinenz. Im Podcast erklärt die Gynäkologin wirkungsvolle Behandlungsmöglichkeiten.

Ob nach der Geburt eines Kindes oder nach den Wechseljahren – viele Frauen leiden an Inkontinenz. Davon spricht man bei jedem unwillkürlichen Urinverlust. Dr. Maike Kalb Rottmann ist leitende Oberärztin in der Gynäkologie und Geburtshilfe im Agaplesion Bethesda Krankenhaus Bergedorf und ärztliche Leiterin des Beckenbodenzentrums. In dieser Folge der „Hamburger Klinikhelden“ spricht sie über die Ursachen von Harninkontinenz, erklärt effektives Beckenbodentraining und motiviert die Frauen, ihre Scham zu überwinden und mit ihren Problemen zum Arzt zu gehen, denn es gibt sehr gute Behandlungsmöglichkeiten.

(www.abendblatt.de/podcast).