Werde ich sterben? Verliere ich meine Haare? Wie hoch ist die Chance auf Heilung? Die Diagnose Brustkrebs löst große Ängste aus; allein in Deutschland erkranken jedes Jahr 70.000 Frauen neu an dieser Krebsform. „Viele Frauen fühlen sich in dieser Lebenskrise alleingelassen“, sagt Uta Markmann von der Asklepios Klinik Barmbek. Die Pflegeexpertin arbeitet im dortigen Brustzentrum als sogenannte „Breast Care Nurse“. Wie genau sie den Patientinnen hilft, erzählt sie in dieser Folge.