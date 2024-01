Heute geht es um den Krankenstand in Hamburger Unternehmen und etwas, was man in diesem Zusammenhang Domino-Effekt nennt. Weitere Themen: Die S-Bahn will eine Grundversorgung während des Lokführerstreiks aufrechterhalten, in Winterhude entsteht eine neue Flüchtlingsunterkunft – und die Mogelpackung des Jahres steht fest.