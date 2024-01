Groß-Demos gegen Rechts-Extreme

Moin, hallo und herzlich Willkommen. Heute ist Sonntag, der 21. Januar 2024. Das sind die Nachrichten der Woche. Wir beginnen mit Nachrichten aus Deutschland: Rechts-Extremismus ist eine politische Meinung. Rechts-extreme Menschen denken, dass Menschen aus anderen Ländern nicht nach Deutschland kommen dürfen. Und dass nicht alle Menschen gleich viel wert sind. Sehr viele Menschen in Deutschland machen Demonstrationen gegen Rechts-Extremismus. In vielen Städten gab es Demonstrationen mit mehreren 10.000 Menschen. Die größte Demonstration war am Freitag in Hamburg. 50.000 Menschen waren dort. Das sagt die Hamburger Polizei. Die Demo musste aufgelöst werden. Das heißt: Es gab einen Abbruch. Die Demo war frühzeitig zu Ende. Weil zu viele Menschen dort waren. Grund für die vielen Demonstrationen gegen Rechts-Extremismus ist ein Text vom Medium Correctiv. Correctiv berichtete über ein geheimes Treffen in Potsdam. Zu dem Treffen kamen viele Rechts-Extreme aus Deutschland. Es waren auch Mitglieder der Partei AfD auf dem Treffen. Die Teilnehmer des Treffens wollen Millionen Menschen mit Migrations-Hintergrund nicht mehr in Deutschland haben. Jetzt gibt es eine Diskussion über das Verbot der Partei AfD in Deutschland. Es würde lange dauern, ein Verbot für die AfD zu machen. Einige Politiker finden die Idee trotzdem gut. In dieser Woche gab es noch einmal kaltes Winter-Wetter in Deutschland. In mehreren Städten gab es Probleme im Verkehr. Wegen Glatt-Eis auf den Straßen. Und auf manchen Flug-Häfen konnten nicht alle Flugzeuge starten. Die Züge in Deutschland werden immer un-pünktlicher. Eine neue Auswertung zeigt: Seit dem Jahr 2020 gibt es immer weniger pünktliche Züge bei der Deutschen Bahn. 2023 war jeder dritte Fern-Zug zu spät. Fern-Züge sind ICE-, IC- und EC-Züge. Und jetzt: Die Nachrichten aus der ganzen Welt: Seit Anfang Oktober tobt der Krieg in Israel und Gaza. In dieser Woche machte Libanon Raketen-Angriffe auf Israel. Und Israel machte Luftangriffe auf Syrien. Es gab auch Raketen-Angriffe des Iran im Nord-Irak und Syrien. Der Iran griff auch ein Gebäude des israelischen Geheim-Dienstes Mossad an. Der israelische Regierungs-Chef Benjamin Netanjahu denkt: Der Krieg Israels gegen die Hamas wird noch mehrere Monate weitergehen. Die USA und andere Länder wollen eine Zwei-Staaten-Lösung für Israel. Zwei-Staaten-Lösung bedeutet, es gibt Israel und Palästina. Beide Länder existieren nebeneinander. Und beide Staaten werden international anerkannt. Aber Benjamin Netanjahu will die Zwei-Staaten-Lösung nicht. Die USA und Großbritannien kämpfen gegen die Huthi im Jemen. Sie machen Angriffe auf die Huthi. Die Huthi sind eine politisch-militärische Gruppe. Sie kontrollieren den Jemen. Die Huthi machen Angriffe auf Schiffe im Roten Meer. Deshalb gibt es Angriffe der USA und Großbritanniens auf die Huthi. In den USA ist es sehr kalt. Der Winter ist sehr stark. In der Mitte und im Osten der USA ist es besonders schlimm. Es sind bis zu 26 Grad minus. In den letzten Tagen gab es 50 Tote. Im Bundesstaat Oregon waren 75.000 Menschen ohne Strom. Und zum Schluss: Die gute Nachricht der Woche: Das Essen in Kitas und in Kantinen zum Beispiel in Schulen soll gesünder werden. Und es soll weniger Lebensmittel-Verschwendung geben. Das heißt: Weniger Lebensmittel aus Kantinen soll im Müll landen. Das hat die Regierung jetzt besprochen.

