Von wegen Müll: Wie die Stadtreinigung um Nachwuchs kämpft

Geschäftsführer Rüdiger Siechau spricht über Frauenförderung, besondere Funde und was er sich von den Menschen in Hamburg wünscht.

Seit fast drei Jahrzehnten steht Professor Rüdiger Siechau an der Spitze der Stadtreinigung Hamburg – und hat sie in dieser Zeit zum beliebtesten städtischen Unternehmen gemacht. Im Podcast „Komplizen für die Zukunft“ erklärt der 67-Jährige den Imagewandel der Abfallwirtschaft, welche Rolle Müll bei der Energieerzeugung spielt und warum Müllvermeidung so schwierig ist. Außerdem gibt er einen Ausblick auf das neue Zentrum für Ressourcen und Energie (ZRE) in Bahrenfeld, das für ihn „wie ein Jungbrunnen“ sei, und verrät wer bei ihm zu Hause den Müll rausbringt. Im Rahmen der Dialogreihe „Komplizen für die Zukunft“ der Hamburger Volkshochschule wird Rüdiger Siechau am Montag, den 15. April 2024 über die Baustelle des ZRE führen. Anmeldung zu der Veranstaltung sind auf der Internet-Seite der VHS möglich.