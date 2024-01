Bauern blockieren deutsche Straßen

Moin, hallo und herzlich Willkommen. Heute ist Freitag, der 12. Januar 2024. Das sind die Nachrichten der Woche. Wir beginnen mit Nachrichten aus Deutschland: In dieser Woche gab es Proteste von Bauern in vielen Städten in Deutschland. Die Bauern fuhren mit ihren Traktoren in die Städte. Sie blockierten die Straßen. Die größten Proteste waren am Montag. Die Bauern protestieren gegen die Politik. Weil die Regierung den Bauern Geld gestrichen hat. Es geht um Geld für Diesel und Fahrzeug-Steuern. Die Regierung hat die Regeln aber schon schwächer gemacht. Die Bauern verlieren also weniger Geld. Es gibt aber auch Kritik an den Bauern-Protesten. Der Grund: Auf den Protesten sind auch Rechts-Extreme. Rechts-extrem ist eine politische Meinung. Viele rechts-extreme Menschen denken: Dass Menschen aus anderen Ländern nicht nach Deutschland kommen dürfen. Lokführer fahren Züge. In Deutschland streiken die Lokführer in dieser Woche. Das heißt, sie arbeiten nicht. Weil sie mehr Geld für ihre Arbeit wollen. Der Streik geht von Mittwoch früh bis Freitag Abend. Vom 10. Januar bis zum 12. Januar. Es gibt einen Notfall-Fahrplan von der Deutschen Bahn. Aber 80 Prozent der Züge in Deutschland fahren nicht. Es kann in der nächsten Zeit noch mehr Streiks geben. Das Medium Correctiv berichtete in dieser Woche über ein geheimes Treffen in Potsdam. Das Treffen war im November. Zu dem Treffen kamen viele Rechts-Extreme aus Deutschland. Es waren auch Mitglieder der Partei AfD auf dem Treffen. Die Teilnehmer wollen Millionen Menschen mit Migrations-Hintergrund nicht mehr in Deutschland haben. Sie wollen die Menschen nach Afrika vertreiben. Sie wollen es den Migranten in Deutschland so schwer wie möglich machen. Bundeskanzler Olaf Scholz sagt: Das ist ein Fall für den Verfassungs-Schutz. Der Verfassungs-Schutz ist ein Geheim-Dienst. Er sammelt Informationen. Und er soll die Menschen in Deutschland beschützen. Franz Beckenbauer ist tot. Beckenbauer starb am Sonntag mit 78 Jahren. Er war ein sehr wichtiger Fußballer in Deutschland. Beckenbauer spielte im Verein FC Bayern. Er war 1974 in der deutschen National-Mannschaft. In diesem Jahr gewannen die Deutschen die Fußball-Weltmeisterschaft. Außerdem spielte Franz Beckenbauer beim HSV. Später war Franz Beckenbauer Trainer und Präsident vom FC Bayern München. Er war auch Teil des Deutschen Fußball-Bundes DFB und des internationalen Fußball-Verbandes Fifa. Der Spitzname von Franz Beckenbauer war »Der Kaiser«. Und jetzt: Die Nachrichten aus der ganzen Welt: Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock übt Kritik an der Situation in Gaza. Annalena Baerbock will besseren Schutz für die Palästinenser in Gaza. Sie brachte 10 Tonnen Hilfs-Güter nach Gaza. Viele Menschen im Gaza-Streifen haben kaum Essen, sauberes Wasser und Medikamente. Grund ist der Krieg Israels gegen die Terror-Gruppe Hamas. In dieser Woche lieferte Deutschland Kampf-Flugzeuge nach Saudi-Arabien. Die Kampf-Flugzeuge heißen Eurofighter. Saudi-Arabien schützt Israel. Saudi-Arabien soll die Eurofighter gegen die Huthi im Jemen benutzen. Die Huthi kontrollieren den Jemen. Sie schießen Drohnen und Raketen auf Israel. Die USA und Großbritannien machten in dieser Woche Angriffe auf die Huthis im Jemen. Vorher hatten die Huthis Angriffe auf Schiffe im Roten Meer gemacht. Das Rote Meer ist zwischen Nord-Ost-Afrika und der Arabischen Halb-Insel. In der Ukraine gab es schwere Luft-Angriffe aus Russland. Die Raketen flogen auf Wohn-Häuser und Industrie-Gebiete. Es gab mindestens 4 Tote und viele Verletzte. Die Ukraine hat nicht mehr so viele Waffen. Der Krieg gegen Russland wird deshalb schwieriger. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz will Hilfe für die Ukraine aus der Europäischen Union. Das sagte er in dieser Woche. Am 10. Januar gab es die Golden Globes. Die Golden Globes sind amerikanische Preise für Kino-Filme und Fernseh-Sendungen. Der Preis für den besten Film Drama ging an »Oppenheimer« vom Regisseur Christopher Nolan. Der Preis für den besten Film Komödie ging an »Poor Things« von Yorgos Lanthimos. Den Preis für den besten Hauptdarsteller bekam Cillian Murphy. Er spielte im Film »Oppenheimer«. Den Preis für die beste Haupt-Darstellerin bekam Lily Gladstone. Sie spielte im Film "Killers of the Flower Moon«. Und zum Schluss: Die gute Nachricht der Woche: 2023 kam in Deutschland zum ersten Mal mehr als 50 Prozent der Energie aus Wind und Sonne. Das sind erneuerbare Energien. Erneuerbare Energien sind besser für das Klima als Energien aus Öl, Gas oder Kohle.

