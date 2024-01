Folge 9: Was das diverse Casting bei „Harry Potter‟ bedeutet

„Dass Hermine mit einer Person of Color besetzt wurde, war für mich eine Riesensache‟, erzählt Zodwa Selele. In der Hamburger Inszenierung von „Harry Potter und das verwunschene Kind‟ verkörpert sie mit viel Verve und Wärme die erwachsene Hermine Granger. Gemeinsam mit ihrer Bühnentochter Meera Steinfatt alias Rose Granger-Weasley ist Selele zu Gast bei „Lumos‟, dem Harry-Potter-Podcast des Hamburger Abendblatts. Mit Gastgeberin Birgit Reuther sprechen sie über ihre Verbindung zur Welt der Zauberei, über ihren Werdegang und dass Steinfatt neben ihrem Engagement sogar noch studiert. In der Folge geht es auch darum, wie das Theaterstück mit bisherigen Sehgewohnheiten bricht. Selele spricht über rassistische Anfeindungen, die sie erlebt hat, weil sie als Person of Color eine vermeintlich weiß assoziierte Rolle spielt. Die beiden reden über den Wunsch nach Normalität und verweisen auf Beispiele von der „Arielle‟-Verfilmung bis hin zum Hamburger Casting für das Musical „Hercules‟. https://lumos-der-harry-potter-podcast.blogs.julephosting.de https://www.instagram.com/biggy_pop/ https://www.facebook.com/biggypophamburg

