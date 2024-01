Hamburger Unfallchirurg: Diese Sportart schützt vor Brüchen

Dr. Daniel Seeger vom Agaplesion Bethesda Krankenhaus Bergedorf erklärt, wie man Verletzungen vermeidet und was bei Arbeits- und Wegeunfällen zu beachten ist.

Dr. Daniel Seeger, Chefarzt der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie am Agaplesion Bethesda Krankenhaus Hamburg-Bergedorf, behandelt sämtliche Verletzungen des Bewegungsapparates, über die Notaufnahme kommen Patienten mit Prellungen, Stauchungen, Zerrungen und allen Arten von Brüchen. Nicht selten handelt es sich um Arbeits- und Wegeunfälle, also Verletzungen, die sich die Menschen am Arbeitsplatz oder auf dem Weg dorthin oder wieder nach Hause zugezogen haben. Aber es kommen auch viele Hamburger mit Sportverletzungen. Welche Sportarten ein hohes Verletzungspotenzial haben und welche – im Gegenteil – helfen, Stürze und damit Brüche zu vermeiden,erzählt er im Podcast „Hamburger Klinikhelden“ des Abendblatts (www.abendblatt.de/podcast).