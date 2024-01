Kein Chaos an Silvester

Moin, hallo und herzlich Willkommen. Heute ist Freitag, der 5. Januar 2024. Das sind die Nachrichten der Woche. Wir beginnen mit Nachrichten aus Deutschland: In Deutschland gibt es seit Wochen viel Regen. An einigen Orten gibt es Hoch-Wasser. Das heißt: Flüsse sind sehr voll und das Wasser läuft über. Besonders schlimm ist die Situation in den Bundesländern Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. In Niedersachsen hilft die Armee im Kampf gegen das Wasser. Viele Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Manche Politiker warnten vor Chaos an Silvester. Denn in den letzten Jahren gab es in den größeren Deutschen Städten Ausschreitungen. Das heißt: Es gab Angriffe auf Polizisten und Menschen verletzten sich mit Raketen und Böllern. Aber es gab dieses Mal keine größeren Ausschreitungen in Deutschland. In Berlin waren 4000 Polizisten auf den Straßen. Sie nahmen fast 400 Menschen fest. Es gab viel weniger Probleme als in den Jahren vorher. Der Bundes-Arbeits-Minister Hubertus Heil will strengere Regeln für Arbeitslose. Wenn jemand immer wieder keine Arbeit will, soll die Person bis zu zwei Monate kein Bürger-Geld bekommen. Noch gibt es keine Entscheidung zu dieser Idee von Hubertus Heil. Bürgergeld ist Geld vom Staat. Es bekommen Menschen, die nicht arbeiten. Früher hieß es Hartz-IV. Und jetzt: Die Nachrichten aus der ganzen Welt: In den letzten Tagen und Wochen machte Russland schwere Angriffe auf die Ukraine. In der Silvester-Nacht gab es besonders schwere Kämpfe. Russland machte Angriffe auf die Orte Charkiw, Dnipro, Saporischschja, Odessa und die Hauptstadt Kiew. Die USA sagen: Russland benutzt für die Angriffe auch Raketen aus Nord-Korea. Die Waffen der Ukraine sind teilweise kaputt. Zum Beispiel Panzer aus Deutschland. Einige Politiker wollen jetzt Ersatz-Teile an die Ukraine schicken. Damit die Panzer repariert werden. Israel machte in dieser Woche einen Angriff im Land Libanon. Israel ist im Krieg mit der islamistischen Terror-Gruppe Hamas. Im Libanon tötete die israelische Armee einen Hamas-Chef. Er hieß Saleh al-Arouri. Das findet die Hisbollah nicht gut. Die Hisbollah ist auch eine Terror-Gruppe. Sie kontrolliert das Land Libanon. Die Hisbollah hat viele Waffen. Und sie steht auf der Seite der Hamas. Viele Menschen haben Angst, dass der Krieg jetzt größer wird und die Hisbollah mitkämpfen könnte. In der iranischen Stadt Kerman gab es am Mittwoch zwei große Explosionen. Es gab mindestens 95 Tote und 200 Verletzte. Die Explosionen waren auf einem Friedhof. Auf dem Friedhof waren viele Menschen. Denn dort war eine Feier zum Todes-Tag von General Soleimani. Soleimani wurde vor 4 Jahren von den USA getötet. Die Terror-Gruppe »Islamischer Staat« sagt: Sie hat den Angriff gemacht. In Japan war am Neujahrs-Tag ein Erbeben der Stärke 7,6. Es gab viele kleinere Nach-Beben. Mindestens 65 Menschen sind tot. Es gab auch eine Tsunami-Warnung. Ein Tsunami ist eine sehr, sehr große Welle. Diese Welle kann nach einem Erdbeben kommen. 2011 zerstörte ein Tsunami ein Atomkraft-Werk in Fukushima in Japan. Es gab noch ein Unglück in Japan. Auf dem Flughafen der Hauptstadt Tokio gab es einen Unfall mit zwei Flugzeugen. Eines der Flugzeuge brannte dann. Fünf Menschen sind tot. Und zum Schluss: Die gute Nachricht der Woche: Die Deutschen machen weniger Müll. 2022 produzierten sie 8 Prozent weniger Müll als noch im Jahr 2021. Und das, obwohl 2022 ungefähr 1 Million Menschen mehr in Deutschland lebte.

