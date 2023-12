Regen: Überflutungen zum Jahresende

Moin, hallo und herzlich Willkommen. Heute ist Freitag, der 29. Dezember 2023. Das sind die Nachrichten der Woche. Wir beginnen mit Nachrichten aus Deutschland: In der letzten Woche gab es sehr viel Regen in Deutschland. In vielen Orten gab es Überschwemmungen. Sorgen machen sich die Menschen zum Beispiel in den Bundesländern Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Die Flüsse Rhein und Elbe sind stark gestiegen. Und Dämme werden unsicher. Dämme sind Hügel. Sie schützen Städte vor Wasser aus Flüssen oder Meeren. Es soll auch in den nächsten Tagen viel Regen geben. Am 23. Dezember gab es eine Terror-Warnung für den Kölner Dom. Der Dom ist eine der wichtigsten Kirchen in Deutschland. Viele Menschen wollen zur Weihnachts-Zeit in den Kölner Dom. Aber wegen der Terror-Warnung konnten Touristen die Kirche nicht besuchen. Die Polizei war da. Sie sicherte den Kölner Dom. Und sie hat fünf Menschen festgenommen. Zwischen den Gottesdiensten zu Weihnachten war der Dom geschlossen. Gottesdienste sind so etwas wie Feiern in der Kirche. Viele Ärzte in Deutschland arbeiten zwischen Weihnachten und dem neuen Jahr nicht. Sie streiken. Das ist ein Protest gegen die Gesundheits-Politik von Gesundheits-Minister Karl Lauterbach. Denn die Ärzte wollen mehr Geld. Der Gesundheits-Minister versteht den Protest nicht. Er sagt: In Europa gibt es fast keine Ärzte, die so viel Geld verdienen wie die deutschen Ärzte. Für die Zeit zwischen Weihnachten und dem neuen Jahr gibt es Notfall-Ärzte. Wer krank ist, muss in eine Notfall-Praxis gehen. In diesem Jahr gab es sehr viele Rüstungs-Exporte aus Deutschland. Rüstungs-Export, das heißt: Deutschland schickt Waffen in ein anderes Land. Im Jahr 2023 hatte Deutschland 40 Prozent mehr Rüstungs-Exporte als im Jahr 2022. Mehr als ein Drittel der Waffen schickte Deutschland in die Ukraine. 2023 war das heißeste Jahr in Deutschland seit dem Jahr 1881. Im Jahr 1881 begannen die Menschen, Temperaturen zu kontrollieren. Der Juli 2023 war der weltweit heißeste Monat. Grund dafür ist der Klimawandel. Wolfgang Schäuble ist tot. Er war ein Deutscher Politiker der Partei CDU. Wolfgang Schäuble wurde 81 Jahre alt. Er war Minister, CDU-Chef und Präsident des Deutschen Bundestages. Er saß mehr als 50 Jahre im Deutschen Bundestag. So lange wie kein anderer Politiker. Der Bundestag ist Deutschlands Parlament. Und jetzt: Die Nachrichten aus der ganzen Welt: Der Krieg zwischen Israel und der Terror-Gruppe Hamas geht weiter. Die israelische Armee sagt: Mehrere 10.000 Menschen müssen das Zentrum von Gaza verlassen. 150.000 Menschen sind auf der Flucht. Zwei Wochen lang gab es keinen Kontakt zu dem russischen Politiker Alexej Nawalny. Jetzt gab es eine Nachricht von Nawalny aus einem Gefängnis im Norden von Russland. Alexej Nawalny ist seit dem Jahr 2021 in verschiedenen Gefängnissen in Russland. Dort geht es ihm sehr schlecht. Nawalny kämpft gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin und die Partei »Geeintes Russland«. 2013 wollte Nawalny Bürgermeister von der russischen Hauptstadt Moskau werden. Und 2018 wollte Nawalny russischer Präsident werden. Im August 2020 versuchte jemand, Alexej Nawalny mit Gift zu töten. Und zum Schluss: Die gute Nachricht der Woche: In diesem Jahr starben weniger Menschen in Deutschland bei Unfällen auf der Straße als im Jahr 2022. Und es waren auch weniger als im Jahr 2019, vor Corona. Zwischen 2023 starben ungefähr 2.750 Menschen auf der Straße. Im Jahr 2022 waren es noch 2.788 Menschen. In den Show-Notes finden Sie den ganzen Text dieser Podcast-Folge zum Mitlesen. Mein Name ist Anika Würz - ich wünsche schöne letzte Tage im alten Jahr. Und kommen Sie gesund in das neue Jahr 2024!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Podcast