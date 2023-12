St. Pauli Gastronom mit Insel-Ambitionen

Ein Gespräch mit Tim Becker über sein neues Restaurant Strandhalle am Lister Ellenborgen, wie man Mitarbeiter an sich bindet und wie er seine Liebe zu Sylt entdeckte.

Beschreibung: Tim Becker ist ein Vollblutgastronom. Der 43-Jährige machte eine Ausbildung zum Hotelfachmann in Hamburg und stieg dann in die Gastronomie ein. Heute ist der Hanseat an zahlreichen bekannten Lokalen auf St. Pauli beteiligt und hat auch Sylt für sich entdeckt. Seit 2020 führt Becker mit einem Partner den legendären Nachtclub Pony in Kampen und hat jetzt die traditionsreiche Weststrandhalle als Strandhalle am Lister Ellenbogen neu eröffnet. Mehr dazu unter https://www.abendblatt.de/podcast/sylt/