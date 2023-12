Hamburger Arzt: 30-Jährige mit Darmkrebs – Fälle nehmen zu

Prof. Dr. Jan-Hendrik Egberts, Chefarzt der Chirurgischen Klinik am Israelitischen Krankenhaus in Hamburg-Alsterdorf, steht täglich im OP, von montags bis freitags, manchmal für bis zu sechs Eingriffe am Tag. Der Leiter des Viszeralonkologischen Zentrums ist spezialisiert auf Operationen im Bauchraum und im Brustkorb, dazu gehören Eingriffe an der Speiseröhre, der Schilddrüse, an Magen und Darm, an der Bauchspeicheldrüse, der Leber oder der Lunge. Und er weiß: Die Erkrankungen in diesem Bereich nehmen zu – und das auch bei jüngeren Menschen. Mit welchen Beschwerden seine Patienten kommen, wie er sie behandelt und warum er auf Roboter-Chirurgie schwört, erzählt er im Podcast „Hamburger Klinikhelden“ des Abendblatts (www.abendblatt.de/podcast).

