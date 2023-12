Lisa Batiashvili, Musikerin mit klarer politischer Haltung

Die Geigerin Lisa Batiashvili ist nicht nur eine herausragende Musikerin, sondern auch ein wacher, kritischer politischer Geist. Sie hat sich schon vor Jahren mit dem putintreuen Dirigenten Valery Gergiev angelegt und auf dem Maidan in Kiew gespielt. Immer wieder protestiert die Georgierin aus Tiflis, die nach dem Verlassen ihrer Heimat in Hamburg studiert hat, auch auf Konzertbühnen gegen Missstände. In dieser Saison ist sie Residenzkünstlerin bei den Berliner Philharmonikern, am 23. Februar kommen sie gemeinsam und mit Chefdirigent Kirill Petrenko für ein Konzert in die Elbphilharmonie. Welche Rolle Fußball, Bruno Mars und deutsche Volksmusik in Batiashvilis Leben spielen? Auch dazu mehr in dieser Folge von „Erstklassisch mit Mischke“. (www.abendblatt.de/podcast)

