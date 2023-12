Hamburg-News: Preise für Häuser sollen kräftig sinken

Heute geht es um eine Prognose, wie sich die Preise für Häuser und Wohnungen in Hamburg und dem Umland im kommenden Jahr entwickeln. Weitere Themen: Die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Ottensen sind nur knapp an einer Katastrophe vorbeigeschrammt, die Polizei sucht Zeugen eines feigen Angriffs – und für Fußball-Kenner stellt sich die Frage, ob es besser ist, zur Hälfte einer Spielzeit auf Platz eins oder auf Platz zwei zu stehen.