Männer haben’s auch nicht leicht: Mal sind sie zu laut, dann wieder zu leise, aber stets unter Macho-Verdacht. Verunsichert fragen sich viele Herren, wie eine gute und moderne Männlichkeit aussieht. Im Sexpodcast „Ich frage für einen Freund“ diskutieren Sexualtherapeutin Katrin Hinrichs und Journalist Hajo Schumacher über veränderte Rollenbilder zwischen Kerl und Lappen. Die Themen: Mal wieder an Bäume pinkeln. Vielleicht ist Mutti doch nicht die Beste. Durchhalten ist kein Wert an sich. Was tun, wenn der gefürchtete Zettel auf dem Küchentisch liegt? Und: Warum Sex ein ziemlich zuverlässiger Indikator für Sollbruchstellen und Anknüpfungspunkte ist.