Israel gegen Waffenstillstand

Moin, hallo und herzlich Willkommen. Heute ist Freitag, der 15. Dezember 2023. Das sind die Nachrichten der Woche. Wir beginnen mit Nachrichten aus Deutschland: Die AfD ist eine deutsche Partei. AfD, das steht für: Alternative für Deutschland. Die AfD im Bundesland Sachsen ist jetzt gesichert rechts-extrem. Rechts-extrem, das ist eine politische Meinung. Viele rechts-extreme Menschen denken: Dass Menschen aus anderen Ländern nicht nach Deutschland kommen dürfen. Dass die AfD in Sachsen rechts-extrem ist, das sagt der Verfassungs-Schutz. Der Verfassungs-Schutz ist ein Geheim-Dienst. Er sammelt Informationen. Und er soll die Menschen in Deutschland beschützen. Der Verfassungs-Schutz darf die AfD in Sachsen jetzt stärker kontrollieren. Es gibt schon zwei andere AfD-Landes-Verbände, die laut Verfassungs-Schutz rechts-extrem sind. Das sind die AfD in Thüringen und die AfD in Sachsen-Anhalt. Die deutsche Regierung einigte sich in dieser Woche auf einen Haushalts-Plan für das Jahr 2024. Im Haushalts-Plan ist auf-geschrieben: Wie viel Geld die Politiker in 1 Jahr ausgeben dürfen. Und wofür das Geld ist. Mit dem neuen Haushalts-Plan werden Dinge teurer. Zum Beispiel Heizen, Tanken und Strom. Die Haushalts-Planung war sehr schwierig. Denn der Regierung fehlen ungefähr 17 Milliarden Euro. Der Grund: Vor wenigen Wochen verlor die deutsche Regierung 60 Milliarden Euro für den Klima-Schutz. Das war eine Entscheidung vom Bundes-Verfassungs-Gericht. Und jetzt: Die Nachrichten aus der ganzen Welt: Israel kämpft seit mehr als zwei Monaten gegen die islamistische Terror-Gruppe Hamas. Der Krieg ist in Israel und im Gaza-Streifen. Mehr als 100 israelische Soldaten sind bei Boden-Kämpfen im Gaza-Streifen gestorben. Darüber informiert Israel. Viele Länder wollen einen Waffen-Stillstand zwischen Israel und der Hamas. Waffen-Stillstand, das ist eine Pause im Krieg. Niemand darf schießen. 153 Länder wollen den Waffen-Stillstand. Deutschland will keine Meinung dazu haben. Aber Israel will keinen Waffen-Stillstand. Israel sagt: Ungefähr 7000 Menschen von der Hamas sind schon tot. Und 500 Menschen von der Hamas sind gefangen. Israel machte Angriffe auf 22.000 Ziele im Gaza-Streifen. Israel meint, die Hamas ist bald besiegt und dann ist der Krieg zu Ende. In dieser Woche traf der ukrainische Präsident Wolodomyr Selenskij den US-amerikanischen Präsidenten Joe Biden. Selenskij will Unterstützung von den USA. Aber der Senat der USA blockiert das Geld für die Ukraine. Weil die US-amerikanischen Politiker sich nicht einigen können. Erst in dieser Woche machte Russland einen weiteren Angriff mit Raketen auf die ukrainische Hauptstadt Kiew. Es gab viele Verletzte. Am Mittwoch ging die COP28 zu Ende. Die COP 28 war die Welt-Klima-Konferenz. Hier trafen sich Politiker der Welt und redeten über das Klima. Das war in Dubai. Es gab viel Kritik an der Welt-Klima-Konferenz. Denn der Präsident der COP28 war Ahmed Al Jaber. Al Jaber hat ein sehr großes Unternehmen für Öl und Gas. Aber: Öl und Gas sind sehr schlecht für das Welt-Klima. Auch für die Schluss-Erklärung der Welt-Klima-Konferenz gab es viel Kritik. In dem Papier stand nicht, dass die Länder in Zukunft auf Kohle, Öl und Gas verzichten wollen. Dann machten die Politiker eine neue Schluss-Erklärung. Darin steht: Die Länder sollen sich von fossilen Energien wie Kohle, Öl und Gas abwenden. Viele Menschen denken: Die Entscheidungen der Welt-Klima-Konferenz sind nicht groß genug. Sie helfen dem Klima nicht genug. In Polen soll Donald Tusk bald die Regierung führen. Donald Tusk will Verbesserungen für Frauen in Polen. Er will Unterstützung für die Ukraine. Und er will ein besseres Leben für Flüchtlinge in Polen. Tusk will auch ein Klima-Ministerium. Im Jahr 2024 sind die Olympischen Spiele in Paris. Russland und Belarus dürfen nicht als Länder bei den Olympischen Spielen mitmachen. Aber russische und belarussische Sportler können trotzdem mitmachen. Sie sind dann neutrale Sportler. Das heißt, sie gehören nicht zu einem Land. Das entschied das Internationale Olympische Komitee. Und zum Schluss: Die gute Nachricht der Woche: Viele Arbeiter in Deutschland streikten in den letzten Monaten. Das heißt: Sie arbeiteten nicht. Weil sie mehr Geld oder bessere Rechte wollen. Jetzt gibt es 11 Prozent mehr Geld für Menschen im öffentlichen Dienst in Deutschland. Berufe im öffentlichen Dienst sind zum Beispiel Polizist oder Lehrer.

