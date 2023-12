Das HEW-Bürohaus in der City Nord galt als Meisterwerk des dänischen Architekten Arne Jacobsen. Nun baut es der Hamburger Investor Matrix um - mit überraschenden Ergebnissen. So wird die City Nord aufgehübscht.

Was wird aus Hamburg?

Was wird aus Hamburg? Der Umbau einer Ikone - Auffrischung für die City Nord

Das HEW-Gebäude in Hamburgs City Nord, entworfen vom dänischen Stardesigner Arne Jacobsen, zählt zu den Architektur-Ikonen der Stadt. Und nun wird es sich verändern. Die Baugenehmigung für den Umbau ist erteilt, verrät Martin Schaer vom Immobilienentwickler Matrix im Podcast „Was wird aus Hamburg?“. Das Hamburger Unternehmen will die vier Hochhausscheiben fit für das 21. Jahrhundert machen. Matrix sieht sich als ein Experte für das „Bauen im Bestand“. Diese Zauberformel verspricht, alles unter einen Hut zu bringen: Klimabewusstes Bauen, Nachhaltigkeit und Kostenersparnis. Der Investor spricht über die Herausforderungen des Denkmalschutzes, die positive CO2-Bilanz – und warum die City Nord große Potenziale hat. „Das Quartier wandelt sich gerade, wird immer urbaner und durchmischter. Und die Anbindung an den Nahverkehr ist fantastisch“, sagt Schaer. Zugleich bricht der Immobilienexperte eine Lanze für den umstrittenen Investor René Benko.