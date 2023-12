Deutsche Schüler immer schlechter

Moin, hallo und herzlich Willkommen. Heute ist Freitag, der 8. Dezember 2023. Das sind die Nachrichten der Woche. Wir beginnen mit Nachrichten aus Deutschland: Die Pisa-Studie kommt alle vier Jahre. Die Pisa-Studie ist ein Vergleich zwischen Schülern in verschiedenen Ländern der Welt. Die neue Pisa-Studie zeigt: Die deutschen Schüler sind schlechter als in den Jahren vorher. Sie lesen schlechter. Und sie sind schlechter in Mathematik. Die Schüler waren noch nie so schlecht in der Pisa-Studie. Ein Grund können die Schul-Schließungen während der Corona-Zeit sein. Der Deutsche Haushalts-Plan für 2024 ist unklar. Im Haushalts-Plan ist auf-geschrieben: Wie viel Geld die Politiker in 1 Jahr ausgeben dürfen. Und wofür das Geld ist. Die Regierung konnte sich bisher nicht auf einen Haushalts-Plan für 2024 einigen. Wahrscheinlich gibt es erst im nächsten Jahr Antworten. Die Haushalts-Planung ist schwierig. Denn der Regierung fehlen ungefähr 17 Milliarden Euro. Der Grund: Vor wenigen Wochen verlor die deutsche Regierung 60 Milliarden Euro für den Klima-Schutz. Das war eine Entscheidung vom Bundes-Verfassungs-Gericht. Das Bundes-Verfassungs-Gericht achtet darauf: Dass die Regeln vom deutschen Grundgesetz beachtet werden. Lok-Führer fahren Züge. Von Donnerstag-Abend bis Freitag-Abend, heute, streiken Lok-Führer in Deutschland. Das heißt: Die Lok-Führer arbeiten nicht. Sie wollen mehr Geld für ihre Arbeit. Mehr als 80 Prozent der Fern-Züge fallen deshalb aus. Aber es gibt einen Notfall-Fahr-Plan. In Paris wurde vor wenigen Tagen ein deutscher Tourist getötet. Ein Mann tötete den Deutschen mit einem Messer. Der Täter ist ein Islamist. In einem Video bekannte er sich zur Terror-Organisation IS. Letztes Wochenende war die Aus-Losung für die Gruppen in der Fußball-Europa-Meisterschaft 2024. Die Fußball-EM 2024 ist in Deutschland. Die Aus-Losung war in Hamburg, im Konzert-Haus Elb-Philharmonie. Das Ergebnis der Aus-Losung: Deutschland ist in Gruppe A. Zusammen mit Schottland, Ungarn und der Schweiz. In den letzten Tagen gab es viel Schnee in Deutschland. Besonders schlimm war es im Bundesland Bayern im Süden von Deutschland. Hier konnten viele Züge nicht fahren. Manche Menschen mussten im Zug schlafen. Der Bahnhof in München wurde gesperrt. Und auch der Flughafen in München wurde gesperrt. Flugzeuge konnten nicht fliegen. Viele Menschen in Deutschland sind gerade krank. Sie haben Corona oder eine Erkältung. Die Menschen können sich jetzt wieder mit einem Telefon-Anruf beim Arzt krank melden. Sie müssen nicht zum Arzt gehen. Das war auch während der Corona-Pandemie möglich. Und jetzt: Die Nachrichten aus der ganzen Welt: Der Krieg zwischen Israel und der islamistischen Terror-Gruppe Hamas geht weiter. Viele Menschen flüchten aus dem Gaza-Streifen. Und es gibt starke Kämpfe im Süden Gazas. Israels Armee hat die Stadt Chan Junis um-ringt. In der Stadt sollen Chefs der Terror-Gruppe Hamas sein. Israel macht Angriffe aus der Luft und auf dem Boden. Die Ukraine bekommt weniger Hilfe. Seit Februar 2022 führt Russland einen Krieg gegen die Ukraine. Viele Länder gaben Geld und Waffen. Jetzt wird es immer weniger. Die USA wollte jetzt wieder Geld geben. Aber der amerikanische Senat hat das Geld in dieser Woche blockiert. Der Senat blockierte auch Geld für Israel. Weil die US-amerikanischen Politiker sich nicht einigen können. In Dubai ist die COP28. Das ist die Welt-Klima-Konferenz. Hier treffen sich Politiker der Welt und reden über das Klima. Auch der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz war in dieser Woche in Dubai. Er möchte einen Klima-Club. 36 Länder wollen schon mitmachen. Die Kommission ist so etwas wie die Regierung der Europäischen Union. Die Kommissions-Präsidentin heißt Ursula von der Leyen. Sie war in der chinesischen Hauptstadt Peking. Dort traf sie den Staats-Chef Xi Jinping. Es war das erste persönliche Treffen seit der Zeit vor Corona. Von der Leyen und Jinping redeten über den Handel. Von der Leyen will den Markt der Europäischen Union vor China schützen. Und zum Schluss: Die gute Nachricht der Woche: Studierende in Deutschland sollen ab dem nächsten Sommer ein billigeres Deutschland-Ticket bekommen. Das Ticket kostet dann nur 29,40 Euro. Es gibt 3 Millionen Studierende in Deutschland.

