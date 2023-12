Folge 8: Hogwarts in Hamburg – Julian Button lehrt Zauberei

Ganz so üppig ausgestattet wie die Zauberschule Hogwarts in den „Harry Potter‟-Büchern und -Filmen sind die Klassenräume in Hamburg nicht. Doch auch an der Elbe wird Magie unterrichtet. Und zwar hinter den Kulissen des Theaterstücks „Harry Potter und das verwunschene Kind‟. Julian Button ist der Zauberlehrer, der den Darstellenden von Hermine Granger bis Scorpius Malfoy die nötigen Fingerfertigkeiten beibringt. Seine offizielle Position lautet Associate Magie und Illusionen. Er ist zudem Ballonkünstler, Schattenspieler, Musicaldarsteller, Schauspieler, Comedian, Moderator und seit mehr als 20 Jahren Mitglied des magischen Zirkels von Deutschland. In dieser Folge von „Lumos‟ spricht Gastgeberin Birgit Reuther mit ihm über seinen vielfältigen Beruf. Und wie es funktioniert, dem Ensemble die mehr als 100 Tricks für die Show beizubringen. Zudem reden die beiden über Trends in der Zauberei – von den großen Arena-Events der Ehrlich Brothers bis zu dem viralen Phänomen Siegfried & Joy. https://lumos-der-harry-potter-podcast.blogs.julephosting.de https://www.instagram.com/biggy_pop/ https://www.facebook.com/biggypophamburg

