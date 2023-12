Was der Empfangschef einer Hamburger Klinik täglich erlebt

Frank Heidenreich ist meist der Erste, dem die Menschen begegnen, wenn sie das Agaplesion Diakonieklinikum Hamburg in Eimsbüttel betreten. Seit mehr als vier Jahren ist er dort Empfangschef und in seinem Arbeitsalltag nicht nur Kommunikationsprofi, sondern oft auch Psychologe. In dieser Folge der „Hamburger Klinikhelden“ spricht er über den Leidensdruck der Besucher und Patienten, die ins Krankenhaus kommen, zunehmende Aggressionen und wie man es schafft, ein Gespräch so zu führen, dass sich jeder willkommen und gut betreut fühlt (www.abendblatt.de/podcast).

