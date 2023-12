Philipp Schröder: „Ich bin ein Außenseiter“

In der Schule und an der Uni war ein Außenseiter – und gerade deswegen wurde Philipp Schröder (40) Deutschland-Chef von Tesla und lernte von Elon Musk, was man machen sollte und was lieber nicht. Jetzt hat der Hamburger mit 1Komma5° ein Unternehmen aufgebaut, dass innerhalb von zweieinhalb Jahren von null auf 500 Millionen Euro gewachsen ist und bis 2030 rund 1,5 Millionen Kunden mit Erneuerbaren Energien versorgen will. In unserer Reihe „Entscheider treffen Haider“ spricht der Gründer über Dämmung und Wärmepumpen, die Macht der Öl- und Gaslobby und seine ungewöhnliche Karriere.