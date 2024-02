Eins vorweg: Jeden Tag sehen die Kinderärztinnen Charlotte Schulz und Claudia Haupt in ihrer Praxis Kinder, die unter chronischer Verstopfung leiden: „Das hat stark zugenommen“, sagen die beiden in dieser Folge der Kinder-Docs.

Eins vorweg: Jeden Tag sehen die Kinderärztinnen Charlotte Schulz und Claudia Haupt in ihrer Praxis Kinder, die unter chronischer Verstopfung leiden: „Das hat stark zugenommen“, sagen die beiden in dieser Folge der Kinder-Docs. Die Regeln für den Stuhlgang: Säugling sollten ihn nach jeder Mahlzeit haben, Kinder mindestens vier Mal in der Woche, bis zu drei weiche Stühle am Tag seien aber auch in Ordnung. Chronische Verstopfung sei ein Problem, das langsam entstehe, aber mit Hilfe des Medikamentes Macrogol gut behandelt werden könnte. „Wichtig ist bei einer Behandlung aber, dass man sie mindestens so lange durchhält, wie die Verstopfung gedauert hat“, sagt Schulz. Und Haupt ergänzt: „Der Stuhlgang sollte acht Wochen lang normal sein, bevor man wieder auf Macrogol verzichtet.“ Es sei nicht unüblich, dass Kinder das Medikament ein bis anderthalb Jahre nehmen würden, und sie könnten das bedenkenlos tun.