Für die neue Folge der Kinder-Docs haben sich Claudia Haupt und Charlotte Schulz die Logopädin Cordula von Hacht eingeladen. Es geht um die Frage, wann Kinder anfangen sollten zu sprechen und wie das funktioniert. In Kurzform: Im ersten Jahr werden die Fundamente für die Sprachentwicklung gelegt, bevor das Kind wirklich das erste Wort sagt. Um den zweiten Geburtstag herum sollte es mindestens 50 Wörter beherrschen, dann würde der Wortschatz ständig zunehmen. „Mit drei Jahren gilt dann die Faustregel, dass ein Kind, das spricht, von einem Fremden gut verstanden werden sollte“, sagt von Hacht, die einen wichtigen Tipp für Eltern hat, die ihr Kind mehrsprachig aufziehen: „Jedes Elternteil sollte in seiner Muttersprache mit dem Kind kommunizieren.“ Ist die nicht Deutsch, sei das kein Problem, „das kann das Kind dann in der Kita lernen. „Wenn es eine gute Sprachumgebung hat, braucht ein Kind nur zwölf Monate, um eine Sprache zu begreifen.“