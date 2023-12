Johannes Mewes: „Ich habe Böller in der Klasse gezündet“

Er hat zusammen mit seinem Bruder und seinem Cousin ein Unternehmen gegründet, das inzwischen Milliarden-Umsätze macht: Als Gründer von Mytaxi, das heute Free now heißt, und die Taxi-Branche revolutioniert hat, hat der Hamburger Johannes Mewes Start-Up-Geschichte geschrieben. Nachdem er sich ein paar Jahre ins Privatleben zurückgezogen hatte, taucht er jetzt wieder als Investor und Geschäftsführer einer neuen Firma auf - diesmal geht es nicht um Verkehr, sondern um Energie. In unserer Reihe „Entscheider treffen Haider“ erzählt Mewes, was er seit seinem Ausscheiden bei Free now gemacht hat, wieso er inzwischen einen anderen Blick auf das Unternehmerdasein hat – und warum er als Schüler für die Lehrerinnen und Lehrer in Blankenese schwer zu ertragen war.

