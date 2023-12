Sepsis – warum eine einfache Infektion tödlich enden kann

Sepsis ist eine der häufigsten Todesursachen in Deutschland. Laut Sepsis-Stiftung versterben doppelt so viele Menschen im Krankenhaus an einer Sepsis wie an einem Schlaganfall und einem Herzinfarkt gemeinsam. Darum ist es so wichtig, Sepsisfälle frühzeitig zu erkennen. Doch das ist nicht immer leicht, denn zu einer Sepsis kann es auf vielen verschiedenen Wegen kommen. Klaus Kopf, Leitender Arzt der Septischen Chirurgie in der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie – Wirbelsäulenchirurgie im Evangelischen Amalie Sieveking Krankenhaus in Hamburg-Volksdorf erklärt, wie die tödliche Infektion entstehen kann und wie man sie konsequent behandelt. (www.abendblatt.de/podcast).

