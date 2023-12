Rund 100 Hamas-Geiseln frei

Moin, hallo und herzlich Willkommen. Heute ist Freitag, der 1. Dezember 2023. Das sind die Nachrichten der Woche. Wir beginnen mit Nachrichten aus Deutschland: Mehrere Menschen planten Terror-Anschläge auf Weihnachts-Märkte in Deutschland. Die Polizei nahm einen 15-Jährigen und einen 16-Jährigen fest. Sie wollten einen Terror-Anschlag bei Köln machen. Einer von beiden soll Anhänger von der Terror-Gruppe »Islamischer Staat« sein. Auch ein 20-Jähriger aus Sachsen-Anhalt wollte wahrscheinlich einen Terror-Anschlag machen. Er ist ein Islamist. Der Verfassungs-Schutz sagt: Die Gefahr für islamistische Terror-Anschläge in Deutschland ist so groß, wie lange nicht mehr. Der Verfassungs-Schutz ist ein Geheim-Dienst. Er sammelt Informationen. Und er soll die Menschen in Deutschland beschützen. Vor wenigen Wochen verlor die deutsche Regierung 60 Milliarden Euro für den Klima-Schutz. Das Geld war noch von der Corona-Krise. Die Bundesregierung wollte das Geld aber für den Klima-Schutz benutzen. Das ist aber verboten. So die Entscheidung vom Bundes-Verfassungs-Gericht. Das Bundes-Verfassungs-Gericht achtet darauf: Dass die Regeln vom deutschen Grundgesetz beachtet werden. Für 2024 fehlen der Regierung jetzt 17 Milliarden Euro. Das sagt der Finanz-Minister Christian Lindner. Die Regierung versucht jetzt, an Geld zu kommen. Bisher konnten sich die Politiker nicht auf eine Lösung einigen. Die deutsche Regierung muss das Klima besser schützen. Das hat ein Gericht in Berlin-Brandenburg entschieden. Die Regierung soll Programme für den Klima-Schutz machen. Verkehr und Gebäude müssen weniger Klima-schädlich werden. An vielen Orten in Deutschland gab es in dieser Woche Schnee. Es war oft sehr glatt. Und es gab deshalb viele Unfälle. Es bleibt auch in den nächsten Tagen sehr kalt in Deutschland. Besonders viel Schnee gab es auch in den Ländern Rumänien, Moldau und Bulgarien. Tausende Menschen waren ohne Strom. Mindestens drei Menschen sind tot. Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und die Präsidentin des deutschen Bundestags Bärbel Bas besuchten Israel. Frank-Walter Steinmeier hatte ein Treffen mit dem israelischen Regierungs-Chef Benjamin Netanjahu. Dann reiste Steinmeier weiter nach Oman und Katar. Und jetzt: Die Nachrichten aus der ganzen Welt: In Israel und dem Gaza-Streifen ist seit sieben Tagen eine Feuer-Pause. Das heißt: Niemand darf schießen. In der letzten Woche wurden viele Geiseln freigelassen. Geiseln sind gefangene Menschen. Die Hamas hatte mehr als 240 Menschen aus Israel gefangen genommen. Bis jetzt hat die Hamas ungefähr 100 israelische Geiseln freigelassen. Und Israel hat mehr als 200 Palästinenser aus israelischen Gefängnissen frei-gelassen. Wegen der Waffen-Ruhe kommt auch mehr Hilfe in den Gaza-Streifen. Die Menschen im Gaza-Streifen haben nicht genug sauberes Wasser, Strom und Essen. In der israelischen Stadt Jerusalem gab es in dieser Woche einen Terror-Angriff. Drei Menschen sind tot. Der Anschlag war von der islamistischen Terror-Gruppe Hamas. Im Krieg Russlands gegen die Ukraine gab es auch starke Angriffe. Russland machte einen Angriff mit Drohnen auf die ukrainische Hauptstadt Kiew. Mehrere Menschen sind verletzt. In dieser Woche war der Beginn der COP28. Die COP28 ist die Welt-Klima-Konferenz. Hier treffen sich Politiker der Welt und reden über das Klima. Verschiedene Länder wollen viel Geld für Klima-Schutz bezahlen. Die Vereinigten Arabischen Emirate und Deutschland wollen 200 Millionen Euro für Klimaschutz benutzen. Die Konferenz COP28 ist in Dubai in der Vereinigten Arabischen Emirate. Der Präsident der COP28 ist Ahmed Al Jaber. Er hat ein sehr großes Unternehmen für Öl und Gas. Dafür gab es viel Kritik. Öl und Gas sind sehr schlecht für das Welt-Klima. Henry Kissinger ist mit 100 Jahren gestorben

