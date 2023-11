Es ist kalt. Wie mache ich meinen Garten winterfest?

Der Herbst ist da und mit ihm die Frage, was muss im Garten alles erledigt werden. Gartenexperte Matthias Schuh hat die richtigen Tipps für den herbstlichen Garten in der neuen Folge des Garten-Podcasts parat.

Der Herbst hat uns voll erwischt, es regnet, ist finster und nun ist auch noch der erste Frost da. Aber wie mache ich meinen Garten richtig winterfest? Woran muss ich denken, was sollte ich auf keinen Fall vergessen? Und welche Fehler sollte ich vermeiden? Gartenexperte Matthias Schuh gibt in dieser Folge Tipps für den Herbst im Garten. Er weiß: Es muss nicht immer alles ordentlich und aufgeräumt aussehen, ganz im Gegenteil. Pflanzen und Tiere freuen sich über eine gewisse Unordnung, wie Laub unter den Hecken. Oder herabgefallene Äpfel unter dem Baum – sie sind beispielsweise eine wichtige Nahrungsquelle für die Tiere im späten Herbst. Ganz wichtig, der Abendblatt-Gartenpodcast wurde zu seinem einjährigen Geburtstag ein wenig überarbeitet. Lieber Zuhörerinnen und Zuhörer, ab sofort können sie uns und unserem Gartenexperten Matthias Schuh Fragen stellen, wir werden versuchen, sie im Podcast zu beantworten. Alle Fragen, in schriftlicher Form oder auch als Sprachnachricht gern an garten@abendblatt.de senden. Wir freuen uns darauf.