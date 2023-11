Von Tigermücken, Laufzecken und Flughafen-Malaria

Klimawandel und Reiselust bringen immer neue Krankheiten nach Deutschland. In Hamburg gibt es mit dem Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin (BNITM) eine Forschungseinrichtung, die all dies für unsere Gesundheit erforscht. Im Podcast „Komplizen für die Zukunft“, in dem das Hamburger Abendblatt gemeinsam mit der Hamburger Volkshochschule wichtige Institutionen und Menschen für die Zukunft unserer Stadt vorstellt, spricht Abendblatt-Redakteur Berndt Röttger mit dem Arzt und BNI-Abteilungsleiter des Prof. Jonas Schmidt-Chanasit über Tigermücken, Laufzecken, Flughafenmalaria – und die Arbeit des BNITMs.

