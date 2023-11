Folge 7: Wie das Ensemble zu Harry, Hermine und Co. wird

Anina Eberhard ist Herrin über mehr als 500 Kostüme, 70 Hüte, 150 Paar Schuhe plus Brillen, Schmuck und Schals. Die Leiterin der Kostüm-Abteilung von dem Stück „Harry Potter und das verwunschene Kind‟ ist gemeinsam mit ihrer Kollegin Verena Einwanger, Leiterin der Abteilung Maske, zu Gast bei „Lumos‟, dem Harry-Potter-Podcast des Hamburger Abendblatts. Gastgeberin und Moderatorin Birgit Reuther begibt sich mit den beiden tief hinein in die Welt hinter der Bühne, also in das magische Reich von Perücken und Schminke, von Stoffen und Accessoires. Wie viele Stunden Vorbereitung sind vor jeder Show nötig? Wie entsteht Harry Potters berühmte Narbe? Wer trägt die aufwendigste Maske? Wer muss sich am häufigsten umziehen und wer am schnellsten zwischen den Szenen? Die drei reden darüber, wie robust die Kostüme sein müssen für die Inszenierung. Warum in den Schuluniformen auf der Bühne sogar Teflon enthalten ist. Und warum in der Maske auch psychologisch Fingerspitzengefühl gefragt ist.

