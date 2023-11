Felix Magath: „Ich bin anders“

Er ist einer der bekanntesten und erfolgreichsten deutschen Fußball-Trainer, und er verlangt von seinen Spielern viel: „Ohne Druck geht es nicht“, sagt Felix Magath in dieser Folge von „Entscheider treffen Haider“. Und trotzdem sei sein Image als „Quälix“ verkehrt: „Ich bin anders, als das manche Medien ihren Lesern weismachen wollen, mit mir kann man reden.“ Was das Gespräch mit Lars Haider beweist, in dem Magath nicht nur über seine Zeit beim HSV spricht, sondern auch über das schwierige Verhältnis zu Uli Hoeneß und die Frage klärt, von welchem seiner Trainer er am meisten gelernt hat.