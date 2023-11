Logopädie: Wie VR-Brillen helfen, die Sprache zu verbessern

Wie wichtig Sprache ist, merken wir oft erst, wenn uns die Worte fehlen. Wenn die Aussprache plötzlich gestört ist, wenn Wörter einfach nicht mehr einfallen wollen, wenn der Keks in der „falschen Röhre“ landet. Dann immer sind Logopäden gefragt. „Der Beruf ist vielschichtig und abwechslungsreich“, sagt Svenja Jacobsohn, Leiterin der Abteilung für Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie am Asklepios Klinikum Harburg. Wie eine neuartige Technik mit Virtual Reality die Therapie verändert, erzählt die Expertin in dieser Podcast-Folge.