Waffenstillstand in Gaza

Moin, hallo und herzlich Willkommen. Heute ist Freitag, der 24. November 2023. Das sind die Nachrichten der Woche. Wir beginnen mit Nachrichten aus Deutschland: In diesen Tagen streiken die Mitarbeiter in Krankenhäusern in Deutschland. Streik, das heißt: Sie arbeiten nicht. Denn sie wollen mehr Geld für ihre Arbeit und mehr Rechte. Ein paar Menschen arbeiten aber trotzdem in den Krankenhäusern. Kranke Personen werden weiter gepflegt. Im Bundesland Bayern durchsuchten Polizisten in dieser Woche Wohnungen. Der Grund: Die 17 Menschen könnten Antisemiten sein. Antisemiten sind juden-feindlich. Die 17 Menschen könnten rechts-extreme Straftaten gemacht haben. Rechts-extrem, das ist eine politische Meinung. Rechts-extreme Menschen denken: Dass Menschen aus anderen Ländern nicht nach Deutschland kommen dürfen. Es gab auch Durch-Suchungen in anderen Bundesländern. Dabei suchte die Polizei Menschen von der Terror-Organisation Hamas und aus dem Netzwerk Samidoun. Die Hamas ist eine islamistische Terror-Organisation. Das Netzwerk Samidoun ist ein Palästinenser-Verein. Der Verteidigungs-Minister Boris Pistorius will der Ukraine Waffen und Munition für 1,3 Milliarden Euro geben. Er besuchte in dieser Woche Kiew. Dort sagte er: Deutschland gibt der Ukraine 20.000 Granaten und Flug-Abwehr-Raketen. Und jetzt: Die Nachrichten aus der ganzen Welt: Im Krieg zwischen Israel und der islamistischen Terror-Gruppe Hamas gibt es seit Freitag einen Waffen-Stillstand. Waffen-Stillstand, das heißt: Die Soldaten schießen nicht mehr. Es ist eine friedliche Pause. Die Hamas will für die Pause 50 israelische Menschen frei-lassen. Die Hamas hat mehr als 240 israelische Menschen als Geiseln. Der israelische Minister-Präsident Benjamin Netanjahu will, dass der Krieg nach dem Waffen-Stillstand weiter-geht. In der letzten Woche durchsuchte Israels Armee das Al-Schifa-Krankenhaus in Gaza. Israel sagte: In dem Krankenhaus ist ein Zentrale der Terror-Gruppe Hamas. Jetzt hat Israels Armee einen Tunnel unter dem Krankenhaus gefunden. Auch der Tunnel ist von der Hamas. Argentinien hat einen neuen Präsidenten. Javier Milei hat die Präsidenten-Wahl am Sonntag gewonnen. Milei ist politisch rechts. Er sagt, er ist ein "Anarcho-Kapitalist". Milei will Argentinien stark verändern. Zum Beispiel will Milei den Dollar in Argentinien einführen. Andere rechte Politiker freuen sich über Milei als neuen argentinischen Präsidenten. Zum Beispiel der frühere US-Präsident Donald Trump und der frühere Präsident von Brasilien, Jair Bolsonaro. In den Niederlanden war am Mittwoch auch Wahl. Geert Wilders gewann die Wahl. Er ist auch ein rechter Politiker. Geert Wilders kritisiert den Islam. Und er möchte, dass die Niederlande nicht mehr in der Europäischen Union sind. Geert Wilders kann jetzt Regierungs-Chef in den Niederlanden werden. Aber er muss noch Menschen finden, die mit ihm zusammen regieren. Und zum Schluss: Die gute Nachricht der Woche: Die deutsche Regierung fördert grüne Energie aus Afrika. Der Bundeskanzler Olaf Scholz sagte, er will bis 2030 vier Milliarden Euro geben. Zum Beispiel für grünen Wasserstoff aus Afrika. Grüne Energie ist klima-freundliche Energie. Grüne Energie kommt zum Beispiel Energie aus der Sonne oder dem Wind.

