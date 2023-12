Ich sehe was, was du nicht siehst

Ich sehe was, was du nicht siehst Große Kunst im Aquarium

Einmal die Woche spielen Hamburgs Kunsthallen-Direktor Alexander Klar und Abendblatt-Chefredakteur Lars Haider „Ich sehe was, was du nicht siehst“ – und zwar mit einem Kunstwerk. Heute geht es um die Installation „Gravity Prevents the Atmosphere from Drifting into Outer Space” von Mariele Neudecker aus dem Jahr 2001, die aussieht wie ein Bild im Aquarium.