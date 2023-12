Ich sehe was, was du nicht siehst

Ich sehe was, was du nicht siehst Caspar David Friedrich wird 250

Einmal die Woche spielen Hamburgs Kunsthallen-Direktor Alexander Klar und Abendblatt-Chefredakteur Lars Haider „Ich sehe was, was du nicht siehst“ – und zwar mit einem Kunstwerk. Heute geht es um das Bild „Mönch am Meer“ von Caspar David Friedrich, 1808 bis 1810, und damit um einen Vorgeschmack auf das große CDF-Jahr 2024.