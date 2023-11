60 Milliarden weniger für das Klima

Wir beginnen mit Nachrichten aus Deutschland: Die deutsche Regierung verliert 60 Milliarden Euro für den Klima-Schutz. Das Geld war noch von der Corona-Krise. Jetzt wollte die Bundesregierung das Geld für den Klima-Schutz benutzen. Aber das ist verboten. Das entschied das Bundes-Verfassungs-Gericht. Das Bundes-Verfassungs-Gericht achtet darauf: Dass die Regeln vom deutschen Grundgesetz beachtet werden. In dieser Woche gab es in Deutschland einen großen Streik der Lokführer. Lokführer fahren Züge. Der Streik dauerte 20 Stunden. Wegen dem Streik sind viele Züge nicht gefahren. Streik heißt: Die Menschen arbeiten nicht. Weil sie mehr Geld oder mehr Rechte wollen. Es könnte auch zu Weihnachten Streiks von Lokführern geben. Dann will die Deutsche Bahn einen Notfall-Fahr-Plan machen. In dieser Woche durchsuchten Hunderte Polizisten 54 Moscheen und andere islamische Gebäude in Deutschland. Der Grund: Das Islamische Zentrum Hamburg. Das ist ein Islamischer Verein. Die Polizisten sollten gucken, ob es ein Verbot für das Islamische Zentrum geben muss. Es könnte sein, dass das Islamische Zentrum die deutschen Gesetze nicht beachtet. Der Verfassungs-Schutz sagt: Das Islamische Zentrum Hamburg macht Propaganda für den Iran. Der Verfassungs-Schutz ist ein Geheim-Dienst. Er sammelt Informationen. Und er soll die Menschen in Deutschland beschützen. Und jetzt: Die Nachrichten aus der ganzen Welt: Israel und die islamistische Terror-Gruppe Hamas haben Krieg. In dem Krieg gab es schon 1.200 Tote. Und die Terror-Gruppe Hamas entführte mehr als 240 Menschen als Geiseln. Der Krieg ist in Israel und im Gaza-Streifen. Israel sagt: Die Hamas hat jetzt die Kontrolle im Norden des Gaza-Streifens verloren. Im Gaza-Streifen ist auch das Al-Schifa-Krankenhaus. Israel sagt: Unter dem Krankenhaus ist eine Kommando-Zentrale der Terror-Gruppe Hamas. Deshalb durchsucht Israel das Krankenhaus seit Mittwoch. Israel sagt: In dem Krankenhaus wurden eine Zentrale und Waffen von der Hamas gefunden. In dem Krankenhaus waren ungefähr 2000 kranke Menschen und Zivilisten. Zivilisten sind Menschen, die keine Soldaten sind. Viele dieser Menschen verließen das Krankenhaus. In dieser Woche traf der US-Präsident Joe Biden den chinesischen Staats-Chef Xi Jinping. Sie hatten lange kein Treffen. Die USA und China verstehen sich im Moment nicht so gut. Deshalb entschieden Joe Biden und Xi Jinping bei dem Treffen: Das Militär von der USA und von China soll wieder besser miteinander kommunizieren. Die beiden Staats-Chefs redeten auch über den Krieg in Israel und Gaza, den Krieg in der Ukraine und die Insel Taiwan. Die USA und China streiten oft über die Insel Taiwan. Denn Xi Jinping sagt: Taiwan ist ein Teil Chinas. Aber die USA will, dass Taiwan unabhängig ist. Und zum Schluss: Die gute Nachricht der Woche: Die Inflation ist so niedrig wie seit August 2021 nicht mehr. Inflation bedeutet: Das Geld ist weniger wert. Und Einkaufen wird teurer. Eine niedrige Inflation ist also gut. Dann steigen die Preise nicht mehr so stark.

