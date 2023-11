Folge 6: Der Mann, der Harry Potter nach Deutschland holte

Lumos, der Harry-Potter-Podcast des Hamburger Abendblatts, beleuchtet die Welt rund um den berühmten Zauberer. In der sechsten Folge ist Klaus Humann zu Gast, der von 1997 bis 2012 den Carlsen Verlag in Ottensen leitete. Vor 25 Jahren ist dort der erste Harry-Potter-Teil in deutscher Sprache erschienen. Klaus Humann erzählt, wie er sich einst die Buchreihe von Autorin J.K. Rowling sichern konnte und was ihn sofort an der Geschichte faszinierte. Mit Lumos-Gastgeberin und Moderatorin Birgit Reuther spricht er darüber, wie viel Durchhaltevermögen sein Team und er anfangs benötigten. Und wie das kleine Verlagshaus schließlich von dem Erfolg regelrecht überrollt wurde. Die beiden reden über den damaligen und heutigen Hype rund um Harry Potter – über Mitternachtsverkäufe, Fan-Events und über den Wandel, den die Harry-Potter-Bände im Buchhandel sowie in der Lesekultur angestoßen haben. https://lumos-der-harry-potter-podcast.blogs.julephosting.de https://www.instagram.com/biggy_pop/ https://www.facebook.com/biggypophamburg

