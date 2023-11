Annemarie Heyl: „Ich faste immer, wenn…“

In unserer Reihe „Entscheider treffen Haider“ spricht die Chefin über ihre ungewöhnliche Karriere, eine Achter-Wohngemeinschaft und darüber, was beim Intervallfasten fehlt.

Ihr beruflicher Weg schien vorgezeichnet: Eigentlich sollte Annemarie Heyl in das Familienunternehmen einsteigen, dafür studierte sie Betriebswirtschaftslehre. Doch dann kam die Firma in Schwierigkeiten, musste abgewickelt werden und Heyl nahm sich vor, künftig nur noch als Angestellte zu arbeiten. Auch das wurde nichts, zum Glück, wie sie heute sagt: Denn inzwischen hat die Hamburgerin ihr eigenes Unternehmen gegründet. Kale-&-Me verkauft Saftkuren und profitiert auch davon, dass immer mehr Menschen fasten wollen. In unserer Reihe „Entscheider treffen Haider“ spricht die Chefin über ihre ungewöhnliche Karriere, eine Achter-Wohngemeinschaft und darüber, was beim Intervallfasten fehlt.