Schwere Grippewelle im Anmarsch: Wie man Kinder schützen kann

Die Zahl der Corona-Infektionen und der Grippe-Erkrankungen steigen. Insbesondere die Grippesaison beginnt neuerdings früher - und sie dürfte, nach allem, was man weiß, in diesem Jahr besonders heftig ausfallen. „Man schaut auf die Südhalbkugel, die uns in dieser Hinsicht zeitlich voraus ist. Das gibt uns die Möglichkeit, uns auf das Kommende vorzubereiten“, sagt Claudia Haupt, Kinderärztin in Blankenese und Landesvorsitzende des Berufsverbandes der Kinder und Jugendärztin in Hamburg, in einer neuen Folge des Abendblatt-Podcasts "Die KinderDocs". „Wir sehen, dass es in Australien sehr viel Grippe-Infektionen gab. Vor allem Kinder und Jugendliche waren - zum Teil auch schwerer - betroffen.“ Warum die Kinderärzte dafür plädieren, wegen der erwarteten Grippewelle Kinder und Jugendliche - auch diejenigen ohne besonderes Risiko - impfen zu lassen, erklären sie im Podcast. Ebenso geht es um Corona und die Möglichkeiten, wie man den Nachwuchs schützen kann. Es gibt viele weitere Impfungen für Kinder und Jugendliche -- sogar gegen Krebs. Humane Papillomaviren (HPV) sind sehr verbreitet, auch wenn die Erkrankung meist symptomfrei abläuft. Warum diese Impfung nicht nur für Mädchen, sondern auch für Jungen unbedingt sinnvoll ist und wie man sie auch gegen die von Zecken übertragene Frühsommer Meningoenzephalitis (FSME) schützen sollte -- alle Infos im Podcast.

