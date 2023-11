Heute geht es um die Frage, warum Freundlichkeit so wichtig ist, wenn man im Leben weiterkommen will.

Warum ist Freundlichkeit so wichtig?

In ihrem gemeinsamen Podcast „Wie jetzt?“ unterhalten sich Lars Haider und Dieter Lenzen über Themen, die Wissenschaft und Journalismus gleichermaßen bewegen. Heute geht es um die Frage, warum Freundlichkeit so wichtig ist, wenn man im Leben weiterkommen will.