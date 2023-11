Herzchirurgie – warum der OP ein sicherer Ort ist

Herzkrankheiten können schnell lebensbedrohend werden. In der Klinik für Herzchirurgie im Albertinen Herz- und Gefäßzentrum in Schnelsen werden jährlich rund 1300 Patienten am Herzen operiert. Dr. Marieke Hülskötter ist dort Funktionsoberärztin und spricht in dieser Folge der „Hamburger Klinikhelden“ über die Komplexität ihres Berufes, die sicheren Bedingungen für den Patienten im Operationssaal, effektive Vorsorge und Chancen für Ärztinnen in der Herzchirurgie. Diese und alle weiteren Folgen finden Sie unter: www.abendblatt.de/podcast.

