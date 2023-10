Greta, Erdogan und das Gift der Hamas

Zwangs-Checkout im Hotel Mama, das schmutzige Geschäft der Zopfgeldjäger und ein Nobelpreis für Gartenbau - im Mutmachpodast von Funke präsentieren Paul und Hajo Schumacher Wichtiges, Witziges und Wirres für die neue Woche. Wir fragen uns: Sprengt Gretas Pro-Palästina-Haltung die weltweite Klimaschutzbewegung? Was kostet ein Kilo Nasenhaare? Was machen Olaf Scholz und Nancy Faeser in Afrika? Pilzfluencer und Hexenjagd als neue Hobbies? Wen juckt die Trennung von Oliver Pocher? Warum eine frische Tischdecke den Sound verbessert? Sollten Veganer ihrer Katze frische Singvögel servieren? Wer ist Herta Müller? Und: Warum liegt hier Stroh? Plus: Ausnahmsweise ein Lob für den Bundespräsidenten. Folge: 669.

