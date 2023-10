Der Impfkalender -- was Eltern wissen müssen

Die "KinderDocs" führen Eltern in der neuen Folge des Podcasts durch den Impfkalender der Stiko und erklären, wann Kinder gegen welche Krankheiten geimpft werden sollten. Dabei handelt es sich beispielsweise um Krankheiten wie Tetanus - auch Wundstarrkrampf genannt, die eben wegen der Impfungen kaum noch auftauchen, aber weiterhin ohne Impfung sehr gefährlich ist. „Die Erreger sind in Erde, Schmutz und Staub immer vorhanden. Sie werden immer da sein; diese Gefahr wird nie verschwinden“, sagt Claudia Haupt, Vorsitzende des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte Hamburg. „Kleinste Wunden reichen als Eintrittspforte aus und die Erkrankung ist unbehandelt absolut lebensbedrohlich.“ Umso wichtiger sei eben die Impfung. Tetanus gehört zu den ersten Vakzinen, die Babys in einer Sechsfach-Kombination verschiedener Impfungen zu Beginn ihres dritten Lebensmonats verabreicht werden – ebenso wie Diphtherie, eine Atemwegserkrankung, die über Tröpfchen übertragen wird. „Sie beginnt wie ein normaler Erkältungsinfekt, geht dann mit einem bellenden Husten einher und kann im Ernstfall zum Ersticken führen“, so Kinderärztin Charlotte Schulz. Von Keuchhusten über Polio und Hepatitis B bis hin zu Rotavirus und Masern: In der neuen Folge des Podcasts „Die KinderDocs“ erklären die Hamburger Kinderärztinnen, was der Impfkalender der Stiko vorsieht und warum der Schutz gegen die einzelnen Erkrankungen wichtig ist.

