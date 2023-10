Tobias Schlegl: „Ich brauche diese Radikalität“

Entscheider treffen Haider – heute mit Tobias Schlegl, einem Wanderer zwischen zwei Welten Er war erfolgreicher TV-Moderator bei verschiedenen Sendern. Doch dann verabschiedete sich Tobias Schlegl plötzlich aus der Welt der Medien, um in die des Blaulichts einzutauchen – inzwischen ist er von dort ein Stück wieder zurückgekehrt. In unserer Reihe „Entscheider treffen Haider“ spricht Schlegl über die Suche nach Relevanz in seinem Leben, das Kriseninterventionsteam, das er einmal selbst gebraucht hat – und über die Momente, für die sich all das, was er macht, wirklich lohnt. Zu hören unter www.abendblatt.de/entscheider

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Podcast